Утренняя "бавовна" в Сочи: прогремели взрывы и исчез свет

В Минобороны говорят, что сбили беспилотники.

В субботу, 14 октября, около 7 часов утра в районе российского курортного города Сочи прогремели взрывы.

Об этом сообщают Телеграмм-каналы.

Местные жители слышали 5-6 взрывов. В некоторых домах исчез свет. Информация о пострадавших не поступала.

В Минобороны РФ сообщили, что противовоздушная оборона якобы уничтожила два беспилотника над акваторией Черного моря у побережья Краснодарского края.

Напомним, российское Сочи 1 октября атаковали беспилотники. Местные жители сообщали о взрыве в районе международного аэропорта. Украинские дроны попали в стоянку российских вертолетов.

В Сочи прогремели взрывы и пропал свет