Утренняя "бавовна" в Сочи: прогремели взрывы и исчез свет

В Минобороны говорят, что сбили беспилотники.
В субботу, 14 октября, около 7 часов утра в районе российского курортного города Сочи прогремели взрывы.
Об этом сообщают Телеграмм-каналы.
Местные жители слышали 5-6 взрывов. В некоторых домах исчез свет. Информация о пострадавших не поступала.
В Минобороны РФ сообщили, что противовоздушная оборона якобы уничтожила два беспилотника над акваторией Черного моря у побережья Краснодарского края.
Напомним, российское Сочи 1 октября атаковали беспилотники. Местные жители сообщали о взрыве в районе международного аэропорта. Украинские дроны попали в стоянку российских вертолетов.
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