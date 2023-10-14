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Оккупанты попали в дом в Бериславе: есть погибшая

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
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Оккупанты попали в дом в Бериславе: есть погибшая

Обстрелы РФ. / Фото: Associated Press

Женщина во время атаки находилась в собственном доме.

В субботу, 14 октября, российские оккупанты атаковали Берислав Херсонской области. В результате удара россиян погиб человек.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Оккупанты снова покрыли огнем Берислав. Погиб человек. Соболезнование семье погибшей", — говорится в сообщении главы ОВА.

Известно, что российские захватчики ударили по городу около шести часов. оккупанты попали по частному дому. Под завалами оказалась 60-летняя женщина. Она погибла, бог получил травмы, несовместимые с жизнью.

Напомним, 13 октября в Бериславе россияне ударили дроном по автомобилю с супругами. Женщина погибла. Муж находится в тяжелом состоянии.

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Дата публикации
Просмотры
465
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