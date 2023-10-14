Оккупанты попали в дом в Бериславе: есть погибшая

Женщина во время атаки находилась в собственном доме.
В субботу, 14 октября, российские оккупанты атаковали Берислав Херсонской области. В результате удара россиян погиб человек.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
"Оккупанты снова покрыли огнем Берислав. Погиб человек. Соболезнование семье погибшей", — говорится в сообщении главы ОВА.
Известно, что российские захватчики ударили по городу около шести часов. оккупанты попали по частному дому. Под завалами оказалась 60-летняя женщина. Она погибла, бог получил травмы, несовместимые с жизнью.
Напомним, 13 октября в Бериславе россияне ударили дроном по автомобилю с супругами. Женщина погибла. Муж находится в тяжелом состоянии.