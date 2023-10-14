Окупанти влучили у будинок у Бериславі: є загибла

Жінка під час атаки перебувала у власному будинку.

У суботу, 14 жовтня, російські окупанти атакували Берислав Херсонської області. Внаслідок удар росіян загинула людина.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Окупанти знову вкрили вогнем Берислав. Загинула людина. Співчуття родині загиблої", - йдеться у повідомленні очільника ОВА.

Відомо, що російські загарбники вдарили по місту близько 6:00. Окупанти влучили по приватному будинку. Під завалами опинилася 60-річна жінка. Вона загинула, бог отримала травми, несумісні з життям.

Нагадаємо, 13 жовтня у Бериславі росіяни вдарили дроном по автівці з подружжям. Жінка загинула. Чоловік перебуває у важкому стані.

Читайте також: