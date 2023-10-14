У США зробили заяву про наступ російської армії

Новий наступ росіян на Донбасі - біля Лимана та Авдіївки - не став сюрпризом для США. Ба більше - Вашингтон впевнений, що ЗСУ відіб'ють атаку окупаційної армії.

Про це під час заявив координатор Ради безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє "Голос Америки".

"Як це було і під час невдалого зимового наступу Росії минулого року здається, російські військові використовують тактику хвильових атак, коли вони кидають маси погано навчених солдатів прямо на поле бою без належного екіпірування", - наголосив Кірбі.

За словами Кірбі, Москва не зважає на життя власних солдатів "добровільно жертвуючи ними заради досягнення своїх цілей". Тим часом Україна, зауважив він, "ефективно та розумно воює".

"Українці важко працюють, щоб відбити ці наступальні маневри. І, як видається, так і відбувається. Прогрес російських підрозділів, навіть там де він є, виглядає дуже мізерним", - наголоси американський посадовець.

Крім того, заважив представник Білого дому, подібна атака армії РФ показує, що "Конгрес дотримувався своїх зобов’язань перед українським народом і вживав заходів для збереження нашої підтримки".

Нагадаємо, Росія пішла в масштабний наступ на Авдіївку Донецької області. Бої не вщухають вже кілька днів. Російська армія посилила обстріли та намагається наступати за допомогою броньованої техніки. Ворог хоче взяти місто в оточення.

Втім, відомо, що росіяни активізували штурми не лише біля Авдіївки. Окупанти відновили наступ на Лимано-Куп'янському напрямку. Війська РФ нарощують інтенсивність обстрілів та завдають авіаударів.

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