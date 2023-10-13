Як бійців ЗСУ готують до фронту: репортаж із одного з полігонів

На одному з полігонів України бійців готують до фронту. Там навчаються новачки та відточують майстерність хлопці, що вже пройшли бої, зокрема, під Бахмутом, Соледаром чи Херсоном.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Мар'яни Бухан.

На одному із полігонів України бійців готують до фронту. Під час умовного бойового завдання вони мають кілька сотень метрів проповзти по воді і багнюці, а ще перелізти через паркани й колючки. І все це під вибухи і автоматну стрілянину. На зворотньому ж шляху задача ускладнюється. Треба винести з полю бою пораненого побратима.

Усе тренування триває лише кілька хвилин. Однак виснажує бійців достатньо. Щоправда, зізнаватись у фізичній втомі хлопці не збираються. Вони жартують та кажуть, що все добре.

Командири пояснюють, тренування зробили максимально інтенсивними, адже ці бійці умовно завтра вже можуть опинитись на фронті в реальному бою.

Тренування ЗСУ на полігоні

"Головне, щоб вони були готові діяти у справжньому бою на сході чи півдні нашої країни, звільняти українську землю від загарбників", - каже командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв.

Друге завдання - залягти під танк, а коли той проїде - знешкодити його. Танки тут трофейні. Збройні сили відбили їх у росіян ще у 2022-му. Танкісти - українські. І їздити над піхотинцями-побратимами їм не подобається.

Ще одне завдання - це взяти взводно-опорний пункт. Так бійці мають відпрацювати елементи ближнього бою і зрозуміти, як правильно воювати в траншеї.

Такі навчання тривають тут на полігоні щоденно. Показовим командування задоволено.

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