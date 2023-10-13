В Україні спалахнув новий скандал: нардеп від "Батьківщини" Іван Крулько під час війни відкриває готелі

В Україні повномасштабне вторгнення РФ не стало перешкодою для розростання бізнесу серед деяких нардепів. Так, журналісти знайшли зв’язки народного депутата двох скликань Івана Крулька від “Батьківщини” та його брата, місцевого депутата від тієї ж партії, з мережею Apartel.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

Як стало відомо, бізнес братів з’явився та став розростатися вже після потрапляння Івана Крулька до Верховної Ради. Цікаво те, що свіжий об’єкт партнери відкрили вже під час повномасштабного вторгнення Росії до України. Водночас жоден з братів в бізнесі не фігурує юридично, відповідно, він і не декларувався.

У червіні Іван Крулько був присутній на відкритті приватного готельно-ресторанного комплексу Apartel Uzhhorod. В той час як урочисто перерізав стрічку його молодший брат Василь Крулько, який є депутатом Закарпатської облради від “Батьківщини” з 2020 року.

“Іван Крулько – нардеп з 2014-го року, член фракції “Батьківщина” і один із заступників Юлії Тимошенко в партії. На початку вересня 2023-го року був серед тих парламентарів, які не підтримали відкриття реєстру електронних майнових декларацій. Іван Крулько пояснив своє небажання голосувати міркуваннями безпеки під час війни”, - пише Bihus.Info.

Нагадаємо, що стало відомо, скільки справ розслідує ДБР за фактами порушень у військкоматах і ВЛК.

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