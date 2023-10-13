Є нове рішення Нідерландів для посилення української ППО – Зеленський

Цієї зими Росія, найімовірніше, знову атакуватиме критичну інфраструктуру.

Нідерланди ухвалили нове рішення щодо посилення ППО України. Це надзвичайно вагома підтримка для нас.

Про це повідомив український лідер Володимир Зеленський.

"Дякую Нідерландам, Марку Рютте, уряду та всьому нідерландському народу за незмінну увагу до України й за надзвичайно вагому підтримку нашої держави та людей", – наголосив головнокомандувач.

Що відомо про рішення

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомив, що Україна отримає додаткові для американських систем Patriot. Це допоможе нашій державі ефективно протидіяти потенційним ударам ворога.

"Цієї зими Росія намагатиметься якомога більше нашкодити Україні. Тому Нідерланди поставлять додаткові ракети Patriot, щоб Україна могла захиститися від варварських авіаударів Росії", – резюмував політик.

Раніше у ГУР вказали на ознаки підготовки Росією нових масштабних ударів по енергосистемі. Річ у тім, що останнім часом росіяни здебільшого завдають ударів дронами-камікадзе, натомість ракет використовується менше. Вочевидь, противник накопичує ресурси.

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