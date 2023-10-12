На Білгородщині загинули дві людини в результаті роботи ППО

В результаті падіння збитого безпілотника загинули дві людини.

У російському Білгороді в результаті роботи ППО загинули дві людини.

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Про це повідомляє Telegram-канал губернатора Білгородської області В'ячеслава Гладкова.

Він заявив, що в результаті падіння безпілотника загинули дві людини, під завалами. Може бути дитина.

"Дві людини загинули під час падіння безпілотника під Білгородом, під завалами будинку може залишатися дитина", - повідомив губернатор.

В свою чергу у Міноборони РФ заявили, що над Білгородщиною сили ППО знищили нібито український безпілотник.

"Близько 23.50 за московським часом 11 жовтня засоби ППО знищили український безпілотник літакового типу над Білгородською областю", - заявили в міністерстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що батьки російських строковиків скаржаться, що їхні діти без підготовки охороняють Бєлгородський кордон уже пів року.

Крім того, ми раніше інформували, що у РФ заявили про ракетний удар по Бєлгородській області та про загиблого.

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