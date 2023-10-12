Одна людина постраждала в результаті обстрілу Харкова — мер

Російські загарбники ввечері 11 жовтня вдарили ракетами по Харкову, в результаті чого постраждала одна людина.

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Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Ворог знову бʼє по Харкову. Попередньо є "приліт" по одному з районів на околиці міста. Інформація щодо можливих постраждалих та руйнуваннях наразі збирається", - повідомив мер.

Пізніше він додав що "Є попередня інформація про влучання по приватному житловому будинку. Наразі є відомо про одного пораненого та пожежу на місці "прильоту".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість загиблих внаслідок удару по гімназії у Нікополі зросла.

Крім того, ми раніше інформували, що окупанти понад 80 разів обстріляли житлові квартали Херсонщини – є постраждала.

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