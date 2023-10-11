Окупанти понад 80 разів обстріляли житлові квартали Херсонщини – є постраждала

Російські окупанти за минулу добу здійснили 82 обстріли Херсонської області, внаслідок атаки поранення дістала одна людина.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Окупанти випустили по Херсонщині 435 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, СПГ, РПГ та БПЛА.

Військові РФ поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлю навчального закладу та територію сільгосптовариства у Бериславському районі.

Нагадаємо, 8 жовтня окупанти влучили по церкві в Херсоні – віряни під час атаки прикривали одне одного власними тілами.

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