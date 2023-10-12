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Один человек пострадал в результате обстрела Харькова — мэр

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Один человек пострадал в результате обстрела Харькова — мэр

Обстрел / Фото: Олег Синєгубов

Враг попал в жилой частный дом.

Российские захватчики вечером 11 октября ударили ракетами по Харькову, в результате чего пострадал один человек.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

"Враг снова бьет по Харькову. Предварительно есть "прилет" по одному из районов на окраине города. Информация о возможных пострадавших и разрушениях сейчас собирается", — сообщил мэр.

Позже он добавил, что "Есть предварительная информация о попадании по частному жилому дому. Сейчас известно об одном раненом и пожаре на месте "прилета".

Напомним, ранее сообщалось, что количество погибших в результате удара по гимназии в Никополе возросло.

Кроме того, мы ранее информировали, что кафиры более 80 раз обстреляли жилые кварталы Херсонщины – пострадала.

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Дата публикации
Просмотры
97
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