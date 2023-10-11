Враг обстрелял Никополь на Днепропетровщине: есть погибшие

Россияне продолжают терроризировать гражданское население.
Так, захватчики обстреляли Никополь на Днепропетровщине. К сожалению, есть погибшие.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
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В результате удара врага разрушена гимназия. Циничная атака на учебное заведение унесла жизни двух человек.
"Под завалами спасатели еще ищут людей. Установлено, что пострадавшие – сотрудники учебного заведения", – детализировал Клименко.
Добавляется, что поисково-спасательные работы продолжаются.
Заметим, российские захватчики в ночь на 11 октября обстреливали Никопольский район на Днепропетровщине. В результате атаки пострадала 78-летняя женщина.
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