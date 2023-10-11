Ворог обстріляв Нікополь на Дніпропетровщині: є загиблі

Так, загарбники обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. На жаль, є загиблі.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Деталі

Внаслідок удару ворога зруйновано гімназію. Цинічна атака на навчальний заклад забрала життя двох людей.

"Під завалами рятувальники ще шукають людей. Встановлено, що постраждалі – співробітники навчального закладу", – деталізував Клименко.

Додається, що пошуково-рятувальні роботи тривають.

Зауважимо, російські загарбники у ніч проти 11 жовтня обстрілювали Нікопольський район на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки постраждала 78-річна жінка.

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