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У Нідерландах перевірять сервіс таксі: підозрюють у роботі на ФСБ

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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У Нідерландах перевірять сервіс таксі: підозрюють у роботі на ФСБ

Таксі / Фото: unsplash.com

Також занепокоєння щодо сервісу висловлюють влада Фінляндії та Норвегії.

Влада Нідерландів хоче перевірити російський додаток таксі Yango, який належить компанії Яндекс, щодо передачі даних клієнтів ФСБ.

Про це інформує Bloomberg.

Повідомляється, що сервіс є частиною російської компанії Яндекс. Влада планує перевірити його відповідно до правил захисту даних Європейського Союзу.

Влада Нідерландів висловила своє занепокоєння щодо сервісу після Фінляндії та Норвегії, які також висловилися щодо ризиків після прийняття суперечливого закону, що надає РФ доступ дані, оброблені операторами таксі

Речник нідерландського органу із захисту даних повідомив, що: "ми можемо підтвердити, що ми розпочали розслідування щодо Yango".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кремль намагається націоналізувати російського інтернет-гіганта "Яндекс", щоб посилити контроль над російським інформаційним простором.

Крім того, ми раніше інформували, що Центр протидії дезінформації при РНБО застерігає українців, що за допомогою додатків-навігаторів Yandex та 2GIS російські спецслужби шпигують

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Дата публікації
Перегляди
29
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