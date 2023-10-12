В Нидерландах проверят сервис такси: подозревают в работе на ФСБ

Также обеспокоенность сервисом выражают власти Финляндии и Норвегии.

Власти Нидерландов хотят проверить российское приложение такси Yango, принадлежащее компании Яндекс по передаче данных клиентов ФСБ.

Об этом информирует Bloomberg.

Сообщается, что сервис является частью российской компании Яндекс. Власти планируют проверить его в соответствии с правилами защиты данных Европейского Союза.

Власти Нидерландов выразили свою обеспокоенность сервисом после Финляндии и Норвегии, которые также высказались относительно рисков после принятия противоречивого закона, предоставляющего РФ доступ данные, обработанные операторами такси.

Представитель нидерландского органа по защите данных сообщил, что: "мы можем подтвердить, что мы начали расследование по Yango".

Напомним, ранее сообщалось, что Кремль пытается национализировать российского интернет-гиганта "Яндекс", чтобы усилить контроль над российским информационным пространством.

Кроме того, мы ранее информировали, что Центр противодействия дезинформации при СНБО предостерегает украинцев, которые с помощью приложений-навигаторов Yandex и 2GIS шпионят российские спецслужбы.

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