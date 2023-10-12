В ВСУ заявили, что знали о планах врага атаковать Авдеевку

Ситуация не является сюрпризом для военных, поэтому не стоит паниковать.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины знали о планах российских захватчиков пойти в наступление наАвдеевки в Донецкой области.

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Об этом в эфире Радио Свобода заявил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.

Он заявил, что ситуация не сюрприз для военных, поэтому не стоит паниковать.

"Российские оккупанты активизировали свое наступление со вчерашнего дня в районе Авдеевки... Не стоит паниковать, эта ситуация не является сюрпризом для ВСУ. Наши подразделения и наши командиры были к этому готовы", — подчеркнул он.

Ковалев заявил, что российские захватчики пытаются проводить атакующие действия на разных участках фронта. Кроме Авдеевки, оккупанты также планировали наступать на Купянском направлении.

"Российские оккупанты ищут в нашей обороне слабые места. Несколько месяцев назад российские оккупанты пытались так же сосредоточить усилия и активно атаковать наши подразделения, например, на Купянском направлении", — сказал Ковалев.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины улучшили тактическое положение западнее села Роботино Запорожской области. На Мелитопольском направлении продолжается боевая работа.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские войска на Бахмутском направлении не оставляют попыток восстановить свои утраченные позиции, потому что ВСУ организовали определенный пробел в линии обороны врага от Бахмута до Горловки.

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