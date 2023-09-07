В Олешках підірвали авто з російськими фсбівцями та військовими: з'явилося відео

В Олешках на Херсонщині підірвали авто з російськими фсбівцями та військовими. У результаті вибуху один фсбівець "задвохсотився" одразу. Другий – поки що в реанімації у важкому стані. Троє вояк, які їх супроводжували в авто, поранені.

Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".

"За нашою інформацією, до бавовни доклала руку СБУ. Підірвані фсбівці "працювали" в окупованому Скадовську. А в Олешки навідувалися для фільтраційних заходів і заодно – щоб катувати українців. Така доля чекає на кожного окупанта, який ступив на українську землю, без сумнівів", - йдеться у повідомленні.

В Олешках на Херсонщині підірвали авто з російськими фсбівцями та військовими

Нагадаємо, партизани "АТЕШ" підірвали в Новій Каховці штаб партії "Единая Россия".

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