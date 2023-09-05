На півдні не спостерігається підготовка росіян до зими - ЗСУ

На цій ділянці фронту в окупантів ускладнена логістика.

Наразі Сили оборони України не спостерігають потужної підготовки окупаційної російської армії до зими на фронті на півдні України.

Про це в телемарафоні повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, проблем росіянам додає ще й те, що в них ускладнена логістика.

"Вони ледь встигають забезпечувати свої сьогоднішні потреби в боєприпасах, засобах захисту, підтягувати якісь нові одиниці техніки замість пошкоджених чи знищених. Тому такого масового заведення, наприклад, речей на зимування ми поки що не спостерігаємо", - наголосила Гуменюк.

Представниця ЗСУ каже, що окупанти вивчають обстановку і хочуть зрозуміти, на який саме рубіж необхідне постачання саме зимового обладнання.

Як повідомлялося, росіяни розгорнули "резервну армію" на Куп'янському напрямку. Аналітики ISW вважають, що окупаційні підрозділи виснажені й ще жодного разу не були на ротації.

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