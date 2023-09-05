Президент Литви Науседа відреагував на корупційні скандали в Україні

Президент Литви Ґітанас Науседа повідомив, що корупція в Україні впливає на рішення Заходу ухвалювати рішення про постачання зброї, що гальмує цей процес.

Про це литовський президент сказав в ефірі програми "LRT Forumas" у понеділок увечері.

"Це важлива причина. Це дуже важлива причина. Оскільки ті держави, які надають підтримку Україні, є демократичними державами, то вони повинні враховувати настрої свого суспільства і думку виборців. Уявіть, що виборці в тій чи іншій державі бачать, що в країні, на яку спрямована допомога, відбуваються дуже помітні корупційні скандали. Це величезний удар по репутації цієї держави", - пояснив він.

Його заява з'явилася після того, як Володимир Зеленський вирішив змінити на посаді очільника Міноборони України Олексія Резнікова на Руслана Умєрова, який з минулого року очолював Фонд держмайна.

Нагадаємо, Міноборони України може очолити Рустем Умєров: що про нього відомо - читайте ТУТ.

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