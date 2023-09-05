Президент Литвы Науседа отреагировал на коррупционные скандалы в Украине

Заявление Науседы появилось после информации, что Зеленский принял решение уволить Резникова от должности министра обороны.

Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что коррупция в Украине влияет на решение Запада принимать решение о поставках оружия, тормозящего этот процесс.

Об этом литовский президент сказал в эфире программы LRT Forumas в понедельник вечером.

"Это важная причина. Это очень важная причина. Поскольку те государства, которые оказывают поддержку Украине, являются демократическими государствами, то они должны учитывать настроения своего общества и мнение избирателей. Представьте, что избиратели в том или ином государстве видят, что в стране на какую направленную помощь, происходят очень заметные коррупционные скандалы. Это огромный удар по репутации этого государства", — пояснил он.

Его заявление появилось после того, как Владимир Зеленский решил сменить в должности главу Минобороны Украины Алексея Резникова на Руслана Умерова, с прошлого года возглавлявшего Фонд госимущества.

Напомним, Минобороны Украины может возглавить Рустем Умеров: что о нем известно – читайте ЗДЕСЬ.

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