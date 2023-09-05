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Масова екстрадиція чоловіків-ухилянтів до України: чи можливо це

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Масова екстрадиція чоловіків-ухилянтів до України: чи можливо це

Ухилянтів і втікачів за кордон можуть повернути до України / Фото: ТСН.ua

Екстрадиція може бути оскаржена в суді Болгарії, Польщі чи Румунії.

Екстрадиції чоловіків-ухилянтів з-за кордону до України не буде. Зробити це важко, рішення про екстрадицію приймає суд.

Про це в ефірі “Радіо Свобода” повідомив  член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

"З точки зору юридичної процедури масової екстрадиції громадян немає. Кримінальна відповідальність має персоналізований, індивідуальний характер. Відповідно до кожного факту необхідно звертатися і надавати відповідні документи про те, що особа переховується від органів досудового розслідування, суду і лише після цього можна задіяти процедуру екстрадиції", - пояснив Федір Веніславський.

За його словами, європейські правові стандарти, які регламентують діяльність і судових органів, і правоохоронних - екстрадиція може бути оскаржена в суді Болгарії, Польщі чи Румунії. І остаточне рішення буде за судом.

"Тому звичайно це дуже непроста процедура і будемо думати, як її зробити більш гнучкою. Але це потребує ретельних аналізів і дискусій", - зазначив нардеп.

Нагадаємо, що у ЗСУ заявили, що Росія на другій лінії оборони побудувала мережу підземних тунелів.

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Дата публікації
Перегляди
2193
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