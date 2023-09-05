«Жалюзі-Сервіс» працює та розвивається попри війну

Компанія «Жалюзі-Сервіс» продовжує працювати в умовах воєнного стану. Клієнти, як і раніше, замовляють сучасні сонцезахисні системи та отримують високоякісну продукцію. У продажу представлені жалюзі та ролети, які виготовляються з надійних та довговічних матеріалів. На вироби надається довгострокова гарантія.

«Жалюзі-сервіс» допомагає ЗСУ

З початком повномасштабної війни все змінилося, і виробництво жалюзі не стало виключенням. З такими викликами компанія ще не стикалась, але потрібно було адаптуватись до нових умов та рухатись далі. Основний офіс у Харкові, як і бізнес в цілому, не зупинявся, продовжив роботу і працює у цей непростий для всіх час. Компанія підтримує економіку, надає робочі місця, виплачує заробітну плату та сплачує податки.

Допомога ЗСУ – ключовий критерій, якому сьогодні приділяється максимум уваги. Це обов’язок усіх, хто переймається долею країни та прагне наблизити перемогу. Тільки разом можна здолати агресора та повернути мир. Для цього потрібні кошти на допомогу військовим, які захищають усіх, хто живе в Україні. Компанія «Жалюзі-Сервіс» займається волонтерською діяльністю та регулярно перераховує гроші на потреби армії. Докази допомоги представлені на офіційному сайті компанії jaluzi-service.com.ua. Інформація відкрита для всіх, тому можна зайти у відповідний розділ та про все дізнатись.

Переваги компанії

«Жалюзі-Сервіс» - український виробник сонцезахисних систем, який пропонує якісну продукцію. Компанія має багато важливих переваг, завдяки яким клієнти залишаються задоволені своїм вибором. До них належить:

Висока якість – продукція відповідає жорстким стандартам ДСТУ. У ході виробництва використовуються європейські матеріали та надійні механізми.

Колосальний досвід – компанія працює більше 18 років на ринку. Це є доказом незаперечного професіоналізму. За час роботи компанія напрацювала власну клієнтську базу, відкрила дилерську мережу та охопила український ринок.

Зручність для клієнтів – замірники та майстри приїжджають до клієнтів у зручний час. Робота виконується оперативно та з врахуванням всіх правил.

Представництва у багатьох містах та доставка – компанія працює по всій Україні та створює найкращі умови для клієнтів.

Прозоре ціноутворення та знижки – можна відразу дізнатися, скільки коштуватимуть ролети та жалюзі. Компанія пропонує реальні знижки, не завищуючи вартість продукції.

Широкий асортимент ролет та жалюзі – ще одна перевага. В колекції представлені різноманітні матеріали під будь-який дизайн.

Компанія виготовляє сонцезахисні системи, які відрізняються довговічністю, зручністю використання та оригінальністю. Клієнти обирають горизонтальні чи вертикальні жалюзі, тканинні ролети чи римські штори. Також великим попитом користуються жалюзі плісе та день-ніч. Для захисту від несанкціонованого вторгнення виробник пропонує захисні ролети. Конструкції виготовляються з надійних матеріалів, тому виконують свої функції протягом довгого часу.

Компанія «Жалюзі-Сервіс» укладає договори з клієнтами та повною мірою виконує свої зобов’язання. Всі співробітники відповідальні, пунктуальні та ввічливі. Майстри, які встановлюють сонцезахисні системи, швидко та якісно виконують роботу та прибирають за собою. Менеджери компанії завжди приходять на допомогу, якщо потрібно підібрати жалюзі чи ролети для квартири, будинку чи комерційного об’єкта.

Що далі?

Далі на нас чекає перемога, але для цього потрібно докласти максимум зусиль та ніколи не зупинятись. Компанія «Жалюзі-Сервіс» постійно спрямовує на ЗСУ грошові надходження та вважає це своїм обов’язком. Військовослужбовці щохвилини наближають перемогу, тому ніхто не повинен стояти осторонь. Це принцип, якого дотримується виробник ролет та жалюзі. Українців нічим не залякати, тому перемога вже близько!