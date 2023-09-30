На Бєлгородщині ніби спряцювала "ППО" після спроби обстріляти Україну

Очевидці-росіяни повідомляють про 12-15 ракет, які вилетіли та десь вибухнули в небі.

Мовляв, нібито є пошкодження через уламки.

Тим часом російська влада намагається переконати, що «сили ППО» збили повітряні цілі на підльоті до Бєлгорода, постраждалих та руйнувань немає.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі.

Мовляв, оперативні служби уточнюють наслідки.

Нагадаємо, що раніше в окупованому Криму лунала повітряна тривога. Місцеві повідомляли про вибухи у Севастополі та Джанкої. Окупанти зі страху підняли свою авіацію в Криму.

Також Курськ був атакований безпілотниками. За інформацією 24 каналу, у Курську внаслідок атаки є влучання у будівлю російського МВС.

Також повідомлялося, що внаслідок вчорашньої атаки безпілотником по аеродрому "Халіно" в Курській області було знищено керівництво авіаполку РФ.