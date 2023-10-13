Кубок України з футболу: результати жеребкування 1/4 фіналу

У п'ятницю, 13 жовтня, в конференц-залі "Epet Arena" у Празі відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка України з футболу сезону-2023/24.

Його провели футболісти збірної України Олександр Зінченко та Руслан Малиновський, які у складі національної команди готуються до матчу 7-го туру відбору на Євро-2024 проти команди Північної Македонії.

На цій стадії Кубка України зіграють вісім переможців 1/8 фіналу: донецький "Шахтар", "Олександрія", "Вікторія" (Суми), житомирське "Полісся", київська "Оболонь", одеський "Чорноморець", полтавська "Ворскла" та луганська "Зоря".

Варто зазначити, що київське "Динамо" в 1/8 фіналу зазнало сенсаційної поразки від "Оболоні" та вилетіло з турніру.

Базовий день проведення матчів 1/4 фіналу – 1 листопада.

Кубок України-2023/24: результати жеребкування 1/4 фіналу

"Оболонь" (Київ) – "Ворскла" (Полтава)

"Вікторія" (Суми) – "Шахтар" (Донецьк)

"Полісся" (Житомир) – "Олександрія" (Олександрія)

"Чорноморець" (Одеса) – "Зоря" (Луганськ)

Додамо, що поєдинки 1/2 фіналу Кубка України заплановано на 3 квітня 2024 року. Фінал відбудеться 15 травня 2024 року.

Нагадаємо, минулого сезону Кубок України не проводився. У сезоні-2021/22 турнір було завершено достроково через повномасштабне військове вторгнення Росії до України.

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