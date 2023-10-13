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Как бойцов ВСУ готовят к фронту: репортаж с одного из полигонов

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Как бойцов ВСУ готовят к фронту: репортаж с одного из полигонов

Тренировка ВСУ

Корреспондентка ТСН показала, как воинов ВСУ готовят к фронту

На одном из полигонов Украины бойцов готовят к фронту. Там учатся новички и оттачивают мастерство ребята, прошедшие бои, в частности, под Бахмутом, Соледаром или Херсоном.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Марианны Бухан.

На одном из полигонов Украины бойцов готовят к фронту. Во время условной боевой задачи они должны несколько сотен метров проползти по воде и грязи, а еще перелезть через заборы и колючки. И все это под взрывы и автоматную стрельбу. На обратном пути задача усложняется. Надо вынести из поля боя раненого собрата.

Вся тренировка длится всего несколько минут. Однако истощает бойцов достаточно. Правда, признаваться в физической усталости ребята не собираются. Они шутят и говорят, что все хорошо.

Командиры объясняют, что тренировки сделали максимально интенсивными, ведь эти бойцы условно завтра уже могут оказаться на фронте в реальном бою.

Тренировки ВСУ на полигоне / ©
Тренировки ВСУ на полигоне

"Главное, чтобы они были готовы действовать в настоящем бою на востоке или юге нашей страны, освобождать украинскую землю от захватчиков", – говорит командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев.

Вторая задача – залечь под танк, а когда тот проедет – обезвредить его. Танки здесь трофейные. Вооруженные силы отбили их у россиян еще в 2022 году. Танкисты – украинские. И ездить над пехотинцами-собратьями им не нравится.

Еще одна задача – это взять взводно-опорный пункт. Так бойцы должны отработать элементы ближнего боя и понять, как правильно воевать в траншее.

Такие учения продолжаются здесь на полигоне ежедневно. Показательным командование довольно.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН 19:00 за 13 октября 2023 | Полный выпуск новостей

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Дата публикации
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