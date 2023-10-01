Атака Сочи беспилотниками: ГУР подтвердило попадание в стоянку вертолетов – СМИ

Российское Сочи атаковали беспилотники.
Российское Сочи 1 октября атаковали беспилотники. Местные жители сообщали о взрыве в районе международного аэропорта. Украинские дроны попали в стоянку российских вертолетов.
Об этом пишет hromadske со ссылкой на источник в ГУР.
"Наш собеседник в ГУР подтвердил поражение стоянки во время утренней атаки дронами, но не привел деталей относительно того, сколько там было вертолетов и какого типа", — говорится в сообщении.
Российская пропагандистка Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале написала, что в ночь на 1 октября беспилотники упали прямо напротив дома в Адлере (курортный город в РФ — ред.), где она выросла и где проживают ее родственники, украсив, что "ядерный ультиматум все безальтернативнее".
Атака беспилотников по Сочи
Жители Сочи сообщили о взрыве в районе международного аэропорта. По их данным, возле аэропорта был слышен взрыв, на месте удара поднялся столб дыма.
В Сочи также перенаправили шесть рейсов на запасные аэродромы.
Глава Сочи Алексей Копайгородский подтвердил полеты неизвестных беспилотников над Краснодарским краем. Он заявил, что силы ПВО сбили БПЛА.
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