Оккупанты в Крыму укрепляют оборону: ставят "зубы дракона"

Также была зафиксирована перекидывание средств ПВО в Симферополь.

Российские кафиры во временно захваченном Крыму пытаются укрепить оборону. Они строят оборонительные линии на территории Феодосии. Там уже заметили так называемые зубы дракона.

Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".

"После успешных атак украинских сил по военным объектам в Крыму и успехам на поле боя кафиры приступили к сооружению новых фортификаций на полуострове. "АТЕШ" сформировал группы, которые ездят по всему Крыму и собирают информацию об оборонных сооружениях. Мы сделаем все возможное для их успешного прорыва Силами обороны Украины", — подчеркнули представители движения.

Вблизи Феодосии уже заметили:

"Зубы дракона" (45.156696, 35.578420).

Укрепление и фортификации со стороны Батального (45.178972, 35.560656).

Центр национального сопротивления (ЦНС) со ссылкой на крымское подполье добавляет, что также была зафиксирована переброска средств ПВО в Симферополь:

"Российские военные получили новые предписания по повышению обороноспособности оккупационных войск на полуострове".

Напомним, что в Крыму раздался мощный взрыв – кафиры заявили о работе ПВО.

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