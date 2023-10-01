В Крыму раздался мощный взрыв – оккупанты заявили о работе ПВО

О взрыве сообщают жители Джанкоя.
Во временно оккупированном Джанкое, в Крыму, днем 1 октября раздался мощный взрыв.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
"В в.о. Джанкои слишком громко. Ждем официальную информацию, что на этот раз "отминусовывалось" у оккупантов", — говорится в сообщении.
Руководитель оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил, что над Джанкоем силы ПВО вроде бы сбили ракету.
А от падения осколков есть разрушение складских помещений. Жертв и пострадавших нет.
Напомним, в Донецкой области из-под завалов дома удалось спасти целую семью.
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