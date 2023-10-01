В Крыму раздался мощный взрыв – оккупанты заявили о работе ПВО

Во временно оккупированном Джанкое, в Крыму, днем 1 октября раздался мощный взрыв.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"В в.о. Джанкои слишком громко. Ждем официальную информацию, что на этот раз "отминусовывалось" у оккупантов", — говорится в сообщении.

Руководитель оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил, что над Джанкоем силы ПВО вроде бы сбили ракету.

А от падения осколков есть разрушение складских помещений. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, в Донецкой области из-под завалов дома удалось спасти целую семью.

Читайте также: