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В Крыму раздался мощный взрыв – оккупанты заявили о работе ПВО

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
2999
Время на прочтение
1 мин
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В Крыму раздался мощный взрыв – оккупанты заявили о работе ПВО

Взрывы в Крыму/Фото: иллюстративный / Фото: Associated Press

О взрыве сообщают жители Джанкоя.

Во временно оккупированном Джанкое, в Крыму, днем 1 октября раздался мощный взрыв.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"В в.о. Джанкои слишком громко. Ждем официальную информацию, что на этот раз "отминусовывалось" у оккупантов", — говорится в сообщении.

Руководитель оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил, что над Джанкоем силы ПВО вроде бы сбили ракету.

А от падения осколков есть разрушение складских помещений. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, в Донецкой области из-под завалов дома удалось спасти целую семью.

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