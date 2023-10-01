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У Криму пролунав потужний вибух – окупанти заявили про роботу ППО

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Час на прочитання
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У Криму пролунав потужний вибух – окупанти заявили про роботу ППО

Вибухи у Криму / Фото: ілюстративне / Фото: Associated Press

Про вибух повідомляють мешканці Джанкоя.

У тимчасово окупованому Джанкої, що у Криму, вдень 1 жовтня пролунав потужний вибух. 

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.   

"У т.о. Джанкої надто гучно. Чекаємо на офіційну інформацію, що на цей раз "відмінусувалось" в окупантів", - йдеться у повідомленні.

Керівник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що над Джанкоєм сили ППО РФ начебто збили ракету. 

А від падіння осколків є руйнування складських приміщень. Жертв та постраждалих немає. 

Нагадаємо, на Донеччині з-під завалів будинку вдалося врятувати цілу родину.

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Перегляди
2848
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