У тимчасово окупованому Джанкої, що у Криму, вдень 1 жовтня пролунав потужний вибух.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"У т.о. Джанкої надто гучно. Чекаємо на офіційну інформацію, що на цей раз "відмінусувалось" в окупантів", - йдеться у повідомленні.

Керівник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що над Джанкоєм сили ППО РФ начебто збили ракету.

А від падіння осколків є руйнування складських приміщень. Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, на Донеччині з-під завалів будинку вдалося врятувати цілу родину.

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