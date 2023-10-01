На Донеччині з-під завалів будинку вдалося врятувати цілу родину

На щастя, життю постраждалих нічого не загрожує.

У ніч проти 1 жовтня росіяни атакували Дружківку Донецької області. З-під завалів вдалося врятувати цілу родину.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

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За даними поліції, у селі Кіндратівці Дружківської громади від обстрілу окупантами приватного сектору постраждала ціла родина. Під завалами будинку опинився 40-річний чоловік з 36-річною дружиною, їхній 16-річний син та бабусею 57 років. Поранених врятував сусід, який працює у рятувальній службі.

Ймовірно, ворог застосував ракети комплексу С-300. Загалом в результаті обстрілу пошкоджено 15 приватних житлових будинків та господарських споруд.

Прокурори на місці вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.

Нагадаємо, 27 вересня російські окупанти вдарили по півночі Донецької області. На жаль, загинула одна людина, ще чотири – поранені.

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