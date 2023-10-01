Дрони атакували Смоленськ: стало відомо, куди вони влучили

Сьогодні, 1 жовтня, у Смоленську прогримів вибух.

Подробицями поділилися аналітики проєкту "Агентство".

Як повідомляють аналітики, на одному з опублікованих у соцмережах відео очевидців видно, як безпілотник пролітає поряд із автомийкою "Хвиля" та торговим центром "Кутузов".

Ці будівлі розташовуються на вулиці Кутузова, а безпілотник пролітає у бік розташованого поруч будівлі Смоленського авіазаводу. На території заводу перебуває також аеродром "Північний", де базується експериментальна льотно-випробувальна станція авіазаводу.

Тим часом Міноборони РФ повідомило про знищення трьох дронів у Смоленську і одного у Краснодарському краї. Постраждалих та руйнувань, традиційно для повідомлень російської сторони, немає.

Нагадаємо, 2 червня росіяни заявили про атаку невідомими безпілотниками дальнього радіусу на газову та нафтопереробну станції "Транснєфті" у Смоленській області. Місцеві жителі чули звуки вибухів. Місцева влада заявила про відсутність критичних пошкоджень, пожеж та постраждалих.