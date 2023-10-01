Дроны атаковали Смоленск: стало известно, куда они попали

Сегодня, 1 октября, в Смоленске прогремел взрыв.

Подробностями поделились аналитики проекта "Агентство".

Как сообщают аналитики, на одном из опубликованных в соцсетях видео очевидцев видно, как беспилотник пролетает рядом с автомойкой "Волна" и торговым центром "Кутузов".

Эти постройки располагаются на улице Кутузова, а беспилотник пролетает в сторону расположенного рядом здания Смоленского авиазавода. На территории завода находится также аэродром "Северный", где базируется экспериментальная летно-испытательная станция авиазавода.

Между тем, Минобороны РФ сообщило об уничтожении трех дронов в Смоленске и одного в Краснодарском крае. Пострадавших и разрушений, обычно для сообщений российской стороны, нет.

Напомним, 2 июня россияне заявили об атаке неизвестными беспилотниками дальнего радиуса на газовую и нефтеперерабатывающую станцию "Транснефти" в Смоленской области. Местные жители слышали звуки взрывов. Местные власти заявили об отсутствии критических повреждений, пожаров и пострадавших.