Ухвалення тимчасового бюджету в США: чи загрожує це поставкам зброї Україні – Маркарова

Палата представників США затвердила тимчасовий бюджет, аби уникнути "шатдауну" (зупинку роботи уряду), однак законопроєкт не передбачає коштів на підтримку Україні. Таке рішення для України означає продовження роботи з партнерами. Наразі нічого не загрожує поставкам зброї і обладнання, які ухвалені раніше.

Про це написала пані посол України у США Оксана Маркарова у Facebook.

"Наразі тимчасова бюджетна резолюція ухвалена тільки на 45 днів. Конгрес та Адміністрація подбали про те, щоб кошти попереднього бюджету для програм допомоги Україні були перехідними. Кошти є. Уряд працюватиме тому нічого не загрожує поставкам зброї і обладнання, які ухвалені раніше. У нас зараз є для використання мінімум додаткових $1,6 млрд на оборонну допомогу (PDA) + $1,23 млрд прямої бюджетної допомоги (це вересневий транш, який тільки що перерахований на рахунки Світового банку), плюс значні суми на енергетичні та інші програми", - пояснила вона.

Оксана Маркарова також зазначила, що по завершенні цих 45 днів буде потрібне нове рішення.

"Власне, є час, є ресурси, а головне – є двопартійна і двопалатна підтримка України, яка дає можливість працювати заради підтвердження Американської допомоги українській боротьбі за свободу і за збереження життів людей", - наголосила пані посол.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що американська підтримка України в жодному разі не може бути перервана, прокоментувавши проєкт тимчасового фінансування уряду.

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