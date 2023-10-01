Земля вступила в еру "глобального кипіння" - вчені

Вчені заявили, що Земля вступила в еру "глобального кипіння".

Про це пише SciTechDaily.

Кліматична криза досягає безпрецедентного рівня гостроти, оскільки глобальні температури злітають до рекордних позначок, а липень 2023 року став ще однією тривожною віхою — його визнали найспекотнішим за всю історію спостережень.

Під час дослідження команда професора Лі проаналізувала набір даних CMST 2.0 і виявила, що перше півріччя 2023 року вже стало третім найспекотнішим за всю історію спостережень, зовсім небагато відставши від найспекотнішого 2016 року і другого найтеплішого 2020 року.

Дані також свідчать про те, що глобальні середні температури поверхні моря також рекордно зросли у квітні, на суші температура повітря сягнула свого піка в червні. Усе це призвело до того, що травень став найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень для глобальної середньої приземної температури.

Результати дослідження також свідчать про те, що глобальна приземна температура надалі лише продовжить зростати у другому півріччі 2023 року.

Раніше повідомлялося, що французький астролог Мішель де Ностредам, більш відомий як Нострадамус, схоже, передбачив рекордну спеку, від якої потерпала більша частина Європи.

Глобальне потепління приблизно на 1,2 градуса за Цельсієм, яке триває від кінця 1800-х років, спричинене спалюванням викопного палива. Воно зробило хвилі тепла спекотнішими, тривалішими та частішими, а також посилило інші екстремальні погодні явища, як-от шторми та повені.

ООН прогнозує, що глобальна температура, швидше за все, тимчасово підніметься на 1,5 градуса за Цельсієм вище від доіндустріального рівня щонайменше впродовж наступних п’яти років.

"Зміни клімату тут. Це жахливо. І це лише початок. Ера глобального потепління закінчилася; настала ера глобального кипіння", – заявляв генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш.

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