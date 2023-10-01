Земля вступила в эру "глобального кипения" — ученые

Ученые заявили, что Земля вступила в эру "глобального кипения".

Об этом пишет SciTechDaily.

Климатический кризис достигает беспрецедентного уровня, поскольку глобальные температуры взлетают до рекордных отметок, а июль 2023 года стал еще одной тревожной вехой — его признали самым жарким за всю историю наблюдений.

В ходе исследования команда профессора Ли проанализировала набор данных CMST 2.0 и обнаружила, что первое полугодие 2023 года уже стало третьим самым жарким за всю историю наблюдений, совсем немного отстав от самого жаркого 2016 года и второго самого теплого 2020 года.

Данные также свидетельствуют о том, что глобальные средние температуры поверхности моря рекордно выросли в апреле, на суше температура воздуха достигла своего пика в июне. Все это привело к тому, что май стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений глобальной средней приземной температуры.

Результаты исследования также свидетельствуют о том, что глобальная приземная температура в дальнейшем продолжит расти во втором полугодии 2023 года.

Ранее сообщалось, что французский астролог Мишель де Ностредам, более известный как Нострадамус, похоже, предусмотрел рекордную жару, от которой страдала большая часть Европы.

Глобальное потепление примерно на 1,2 градуса по Цельсию, продолжающееся с конца 1800-х годов, вызвано сжиганием ископаемого топлива. Оно сделало волны тепла более жаркими, длительными и частыми, а также усилило другие экстремальные погодные явления, например, штормы и наводнения.

ООН прогнозирует, что глобальная температура, скорее всего, временно поднимется на 1,5 градуса по Цельсию выше доиндустриального уровня, по меньшей мере, в течение следующих пяти лет.

"Изменения климата здесь. Это ужасно. И это только начало. Эра глобального потепления закончилась; наступила эра глобального кипения", – заявлял генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Читайте также: