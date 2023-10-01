"Вагнеровец "Трошев" должен окончательно ликвидировать ЧВК по приказу Путина – Фейгин

Российский президент-диктатор Владимир Путин на днях встретился с экс-командиром ЧВК "Вагнер" Андреем Трошевым и поручил ему собрать новые подразделения для войны против Украины.

Как рассказал "24 Каналу" российский оппозиционер и блогер Марк Фейгин, все это делается для того, чтобы ликвидировать оставшихся "вагнеровцев".

По словам Фейгина наемники ЧВК "Вагнер" – ненадежны, поэтому могут снова пойти на Москву.

"30 тысяч, сидящих в тылу по городам, неизвестно, в какой связи они друг с другом, какие планы вынашивают. Проще их на фронт отправить. Эти 30 тысяч иссякнут через несколько месяцев. Возможно, через полгода. Их не станет", – объяснил Фейгин.

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По его словам, Трошев – человек "надежный" и будет делать то, что ему скажут. К тому же он не имеет политических амбиций, в отличие от уже покойного Евгения Пригожина.

"Будут ли делать из Трошева нового Пригожина? Конечно нет. Ведь доигрались уже с Пригожиным" – отметил блоггер.

Марк Фейгин также считает, как только Трошин станет не нужен Кремлю, его могут тихонько отравить.

"Вообще поставлена задача на полную зачистку. Я глубоко убежден, что подобного дубля с "возрождением" ЧВК "Вагнера" не будет. Это просто никому не нужно", – резюмировал российский оппозиционер.

Напомним, в Сети появилось завещание Пригожина: кому все отошло (документ).

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