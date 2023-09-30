В Сети появилось завещание Пригожина: кому все причитается (документ)

Начался внутрисемейный конфликт у Пригожиных, который может перерасти в затяжные баталии.

В Сети появилось завещание Евгения Пригожина. Все свое имущество главарь ЧВК "Вагнер" оставил сыну Павлу Пригожину. Жене Пригожина ничего не причитается, поскольку он переписал на нее часть имущества при расставании.

Об этом сообщает ВЧК-ОГПУ.

Ранее источник ВЧК-ОГПУ сообщал, что начался внутрисемейный конфликт у Пригожиных, который может перерасти в затяжные баталии. Согласно прижизненной воле Пригожина, его сыну Павлу досталось почти все. А дочкам - почти ничего.

Завещание Пригожина / Фото: Telegram / ВЧК-ОГПУ

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"Весь бизнес, все компании, вся собственность, кроме нескольких объектов, оставленных дочкам, достались Павлу. Он объявил себя преемником Евгения Пригожина во всем. Но, если честно, то Павел находится под влиянием определенных лиц и самостоятельной величиной его назвать сложно", - рассказал источник.

По словам источника, Павел Пригожин находится под влиянием нового начальник службы безопасности ЧВК "Вагнер" Михаила Ватанина.

Евгений Пригожин с сыном Павлом / Коллаж: kompromat1.wiki

Напомним:

Самолет Евгения Пригожина разбился в Тверской области России к вечеру 23 августа 2023 года. На месте падения обнаружили разбитый самолет с бортовым номером бизнес-джета, в котором обычно летал владелец ЧВК "Вагнер".

На месте авиакатастрофы обнаружили 10 тел. Позже российские власти заверили, что все идентифицированы. В частности, среди погибших — Пригожин, а также командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин и другие руководители "вагнеровцев".

В первые дни после авиакатастрофы аналитики выдвинули четыре версии событий. Среди них — подрыв ракетой ПВО или взрывчатка на борту. При этом соглашались, что, возможно, убийство произошло по приказу президента России Владимира Путина, который не простил мятежа Пригожина в июне 2023 года.

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