"Ливерпуль" вдевятером драматично уступил "Тоттенхэму" в центральном матче 7-го тура АПЛ (видео)

Автогол "красных" в компенсированное время принес "шпорам" победу.

"Тоттенхэм" на своем поле обыграл "Ливерпуль" в центральном поединке 7-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 2:1 .

В первом тайме "красные" остались в меньшинстве – прямую красную карточку на 26-й минуте получил Кертис Джонс.

На 34-й минуте встречи мерсисайдцы забили, но рефери после вмешательства VAR отменил гол Луиса Диаса из-за офсайда. В следующей атаке "шпоры" открыли счет в матче – отличился Сон Хын Мин.

Однако до перерыва команда Юргена Клоппа отыгралась усилиями Коди Гакпо.

Во втором тайме "Ливерпуль" остался вдевятером – вторую желтую карточку на 69-й минуте получил Диогу Жота.

В конце матча "Тоттенхэм" смог вырвать победу. Решающим стал автогол защитника "красных" Жоэля Матипа на 90+6-й минуте.

Обзор матча

После этого успеха "шпоры" с 17 очками поднялись на второе место в АПЛ и отстают от лидера "Манчестер Сити" всего на один балл. Ливерпуль (16 пунктов) находится на четвертой позиции.

В следующем туре "Тоттенхэм" 7 октября на выезде сыграет с "Лутоном", а мерсисайдцы днем позже в гостях встретятся с "Брайтоном".

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