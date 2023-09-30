"Ліверпуль" удев'ятьох драматично поступився "Тоттенгему" в центральному матчі 7-го туру АПЛ (відео)

Автогол "червоних" у компенсований час приніс "шпорам" перемогу.

"Тоттенгем" на своєму полі обіграв "Ліверпуль" у центральному поєдинку 7-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) – 2:1 .

У першому таймі "червоні" залишилися в меншості – пряму червону картку на 26-й хвилині отримав Кертіс Джонс.

На 34-й хвилині мерсисайдці забили, але рефері після втручання VAR скасував гол Луїса Діаса через офсайд. У наступній атаці "шпори" відкрили рахунок у матчі – відзначився Сон Хин Мін.

Однак до перерви команда Юргена Клоппа відігралася зусиллями Коді Гакпо.

У другому таймі "Ліверпуль" залишився удев'ятьох – другу жовту картку на 69-й хвилині отримав Діогу Жота.

Наприкінці матчу "Тоттенгем" зміг вирвати перемогу. Вирішальним став автогол захисника "червоних" Жоеля Матіпа на 90+6-й хвилині.

Огляд матчу

Після цього успіху "шпори" з 17 очками піднялися на друге місце в АПЛ і відстають від лідера "Манчестер Сіті" лише на один бал. "Ліверпуль" (16 пунктів) перебуває на четвертій позиції.

У наступному турі "Тоттенгем" 7 жовтня на виїзді зіграє з "Лутоном", а мерсисайдці днем пізніше в гостях зустрінуться з "Брайтоном".

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