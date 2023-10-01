Бюджет США без допомоги Україні: Байден зробив заяву

Президент США Джо Байден заявив, що американська підтримка України в жодному разі не може бути перервана. Так він відреагував на ухвалення проєкту тимчасового фінансування уряду терміном на 45 днів, який не містить фінансування допомоги Україні.

Відповідна заява Байдена оприлюднена на сайті Білого дому.

"Хоча спікер і переважна більшість Конгресу були непохитними у своїй підтримці України, в цій угоді не передбачено жодного нового фінансування для подовження цієї підтримки. Ми не можемо за жодних обставин допустити, щоб американська підтримка України була перервана. Я очікую, що спікер збереже свою відданість народові України і забезпечить прийняття підтримки, необхідної для допомоги Україні в цей критичний момент”, — йдеться у заяві.

Байден наголосив, що двопартійна більшість у Палаті представників та Сенаті проголосувала за збереження роботи уряду, запобігаючи “непотрібній кризі, яка завдала б непотрібного болю мільйонам працьовитих американців”.

Нагадаємо:

Палата представників Конгресу США 335 голосами проти 91 ухвалила резолюцію про подовження терміну фінансування уряду на 45 днів. Законопроєкт не передбачає виділення коштів на допомогу Україні, про що пише видання Washington Post.

Повідомляється, що проти законопроєкту проголосували один демократ і 90 республіканців.

"Законопроєкт про короткострокове фінансування охоплює фонди допомоги під час стихійних лих, продовження федеральної програми страхування від повеней і повторний дозвіл Федеральному управлінню цивільної авіації, але не допомогу Україні", — зазначили журналісти.

Раніше повідомлялося, що у Штатах запропонували відмовитися від допомоги Україні, щоб уникнути шатдауну — тимчасової часткової зупинки державних органів США. Шатдаун відбувається, коли уряду не вдається ухвалити законодавство про фінансування на наступний рік або тимчасовий захід фінансування.

Читайте також: