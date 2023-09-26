Україна зберігає двопартійну підтримку у Конгресі США — Кулеба

Візит президента Україні Володимира Зеленського до Сполучених Штатів був дуже успішним, оскільки за його результатами стала домовленість про постачання нової зброї та її спільного виробництва.

Про це в етері телемарафону заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Маємо нові домовленості Президента щодо постачання зброї до України, маємо домовленість про початок спільного виробництва зброї між американськими та українськими компаніями, маємо чітке підтвердження непорушності незмінності підтримки України", - сказав глава МЗС.

Кулеба зазначив, що на всіх зустрічах за участю президента говорилось про те, що США будуть підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно.

Крім того, Кулеба заявив, що двопартійна підтримка Конгресу США України зберігається, "попри всі апокаліптичні коментарі деяких коментаторів".

"Це був надзвичайно успішний візит і Президент повернувся до України з конкретними речами в руках, які зміцнюють нашу країну", - додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Держдепі заявили, що можливий "шатдаун" може вплинути на допомогу Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що Білий дім надіслав листа із переліком реформ, які має здійснити Україна для отримання допомоги.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.