Временный бюджет в США: что это значит для Украины – в МИДе объяснили

В США был принят временный бюджет, но без средств для поддержки Украины.

Палата представителей США утвердила временный бюджет, однако он не предусматривает средств для поддержки Украины. Спикер МИД Олег Николенко прокомментировал, повлияет ли это на помощь Украине.

Об этом он написал в Facebook.

Так, по его словам, такое решение с временным бюджетом США не остановит поступление помощи в Украину, которая была объявлена ранее. Сейчас это около $1,6 млрд на оборону и $1,23 млрд прямой бюджетной поддержки, а также средства на гуманитарные и энергетические проекты.

"Вместо этого "шатдаун" американского правительства мог бы иметь негативное влияние на воплощение текущих программ для Украины. Сейчас украинские власти активно работают с американскими партнерами, чтобы новое бюджетное решение США, которое будет наработано в течение следующих 45 дней, включало новые средства для помощи Украине. Не забываем, что в США сейчас продолжаются внутриполитические дискуссии, связанные с американским политическим процессом. Поддержка Украины остается непоколебимой как в Администрации США, так и в обеих партиях и палатах Конгресса США, а главное – среди американского народа", — подчеркнул представитель МИД.

Напомним, Джо Байден заявил, что американская поддержка Украины ни в коем случае не может быть прервана, прокомментировав проект временного финансирования правительства.

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