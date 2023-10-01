У США ухвалили тимчасовий бюджет, але без коштів для підтримки України.

Палата представників США затвердила тимчасовий бюджет, однак він не передбачає коштів на підтримку Україні. Речник МЗС Олег Ніколенко прокоментував, чи вплине це на допомогу Україні.

Про це він написав у Facebook.

Так, з його словами, таке рішення із тимчасовим бюджетом США не зупинить надходження допомоги до України, яка була оголошена раніше. Зараз це близько $1,6 млрд на оборону та $1,23 млрд прямої бюджетної підтримки, а також кошти на гуманітарні та енергетичні проєкти.

"Натомість "шатдаун" американського уряду міг би мати негативний вплив на втілення поточних програм для України. Зараз українська влада активно працює із американськими партнерами, аби нове бюджетне рішення США, яке буде напрацьоване протягом наступних 45 днів, включало нові кошти для допомоги Україні. Не забуваємо, що в США зараз тривають внутрішньополітичні дискусії, повʼязані із американським політичним процесом. Підтримка України залишається непохитно міцною як в Адміністрації США, так і в обидвох партіях і палатах Конгресу США, а головне – серед американського народу", - наголосив представник МЗС.

Нагадаємо, Джо Байден заявив, що американська підтримка України в жодному разі не може бути перервана, прокоментувавши проєкт тимчасового фінансування уряду.

Читайте також: