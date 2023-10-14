Азербайджан может вторгнуться в Армению — Блинкен

Блинкен предупредил законодателей, что Азербайджан может вторгнуться в Армению в ближайшие недели

Он также сказал, что государство не планирует продолжать давнее заявление, разрешающее США оказывать военную помощь Баку.

Об этом пишет Politico.

Госсекретарь Энтони Блинкен на прошлой неделе предупредил небольшую группу законодателей, что его ведомство отслеживает возможность того, что Азербайджан вскоре может вторгнуться в Армению, по словам двух людей, знакомых с разговором.

Этот звонок указывает на глубину обеспокоенности администрации операциями Азербайджана против региона на западе страны и возможностью распространения конфликта.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее призвал Армению открыть «коридор» вдоль своей южной границы, которая соединит материковый Азербайджан с граничащим с Турцией и Ираном эксклавом. Алиев пригрозил решить вопрос «силой».

В телефонном разговоре 3 октября законодатели давили на Блинкена по поводу возможных мер против Алиева в ответ на вторжение его страны в регион Нагорного Карабаха в сентябре, сообщили люди, которым была предоставлена анонимность для обсуждения щекотливого разговора.

Блинкен ответил, что Госдепартамент ищет пути привлечения Азербайджана к ответственности и не планирует продолжать давний отказ, позволяющий США оказывать военную помощь Баку. Он добавил, что государство видит возможность того, что Азербайджан вторгнется на юг Армении в ближайшие недели.

Однако Блинкен выразил уверенность в текущих дипломатических переговорах между Арменией и Азербайджаном законодателям-демократам, среди которых Нэнси Пелоси и Анна Эшоо из Калифорнии и Фрэнк Паллоне из Нью-Джерси.

Еще двое подтвердили, что состоялся брифинг по ситуации в Азербайджане, но подробности не сообщили.

В заявлении Государственный департамент отказался комментировать звонок, но подчеркнул приверженность департаменту «суверенитета и территориальной целостности Армении» и разрешению конфликта путем «прямых переговоров».

Решение отложить продолжение заявления также показательно. Ежегодно, начиная с 2002 года, США издают отказ, позволяющий им обойти положение Закона о поддержке свободы, запрещающее США оказывать военную помощь Азербайджану в свете текущих территориальных споров с Арменией. Срок действия заявления истек в июне, и государство ранее не предоставило никаких объяснений, почему оно еще не подала запрос на возобновление.

Напомним, 19 сентября Азербайддан начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия". Впрочем, уже 20 сентября "власть" непризнанной республики заявила, что Карабах прекращает огонь и складывает оружие, Баку заканчивает "антитеррористические меры".

Уже 28 сентября "власть" Карабаха подписала указ о прекращении существования республики от 1 января 2024 года. Отмечается, что будут распущены все государственные учреждения и организации, которые находятся в их ведомственном подчинении.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.