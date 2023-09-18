Атаки Украины по России: Зеленский прокомментировал

Владимир Зеленский прокомментировал атаки Украины на территории России. Он подчеркнул, что для ударов по стране-террористке украинские силы не используют оружие партнеров.

Об этом глава государства сказал в интервью СBS.

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"Мы используем оружие наших партнеров только на территории Украины. Есть некоторые операции, которые проводит Украина, отвечая на определенные операции со стороны РФ. Но не карательные операции, как это делают они, убивая гражданское население. Но Россия должна знать – если из того или иного места, где бы оно ни было, будет вылетать ракета по Украине, значит в это место Украина имеет все моральные права ответить", – рассказал он.

Зеленский объяснил, что, проводя операции на территории РФ, Украина пытается показать российскому обществу, куда уходят их деньги, поскольку их власти не могут даже защитить их.

"Некоторыми нашими операциями мы показываем обществу РФ – обратите внимание, все разговоры, все ваши деньги, все ваши миллионы и миллиарды, которые вы давали на милитаризацию вашего государства – все это так не работает, как вам кажется. Вы не сохраните покой, если будете уничтожать мирное население.Мы им отвечаем — ваше небо не так закрыто, как вам кажется, не в такой безопасности находятся те или иные ваши институты.И сейчас не угрозы.Мы не стреляем, не убиваем и не охотимся на гражданское население — даже гражданское население России, которая является нашим врагом", – заметил он.

Напомним, в этом же интервью Зеленский прокомментировал украинское контрнаступление. Читайте его оценку по ссылке.

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