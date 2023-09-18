Атаки України по Росії: Зеленський прокоментував

Володимир Зеленський прокоментував атаки України по території Росії. Він наголосив, що для ударів по країні-терористці українські сили не використовують зброю партнерів.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю СBS.

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"Ми використовуємо зброю наших партнерів тільки на території України. Є деякі операції, які проводить Україна, відповідаючи на певні операції збоку РФ. Але не карательні операції, як це роблять вони, вбиваючи цивільне населення. Але Росія повинна знати - якщо з того чи іншого місця, де б воно не було, буде вилітати ракета по Україні, значить в це місце Україна має всі моральні права відповісти", - розповів він.

Зеленський пояснив, що, проводячи операції на території РФ, Україна намагається показати російському суспільству, куди йдуть їхні гроші, оскільки їхня влада не може навіть їх захистити.

"Деякими нашими операціями ми показуємо суспільству РФ - зверніть увагу, всі розмови, всі ваші гроші, всі ваші мільйони і мільярди, що ви давали на мілітаризацію вашої держави - все це так не працює, як вам здається. Ви не збережете спокій, якщо будете знищувати мирне населення. Ми їм відповідаємо - ваше небо не так закрито, як вам здається, не в такій безпеці знаходяться ті чи інші ваші інституції. І зараз не погрози. Ми не стріляємо, не вбиваємо і не полюємо на цивільне населення - навіть цивільне населення Росії, яка є нашим ворогом", - зауважив він.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю Зеленський прокоментував український контрнаступ. Читайте його оцінку за посиланням.

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