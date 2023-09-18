Зеленський назвав дві переваги ЗСУ над армією Росії

Президент України Володимир Зеленський впевнений у перемозі країни. Він назвав переваги ЗСУ на російською армією.

Про це він сказав в інтерв’ю СBS.

"Його (ворога - ред.) слабкість - це радянська система, це не така комунікаційність, як наша. Його слабкість - це велика недовіра всім своїм військовим, розвідникам тощо. Вони приймають рішення пізніше. Так, вони можуть бути дуже небезпечні, але вони повільніше нас. Тому наша перевага в мотивації, бо це наш дім. І друга перевага - ми набагато швидші. Тому не можна втрачати час, бо час - це наша зброя", - сказав він.

На запитання про військові дії взимку він заявив, що Україна не може гаяти час.

"Я постійно говорю нашим всім партнерам - ми не можемо втрачати час, забудьте про погоду, тощо. Там, де не можемо їхати броньовиком, давайте летіти. Де не можемо летіти, давайте пускати дрони. Де не можемо дрони, давайте щось посилювати і пробувати, проводити спеціальні операції нашими ССОшниками або розвідкою", - додав він.

Раніше Зеленський заявив, що прогрес у контрнаступі відбувається повільно, але запевняє, що українські війська просуваються вперед. З його слів, наразі лінія фронту перетворилася на артилерійську дуель, де росіяни й українці випускають по 40 000 снарядів на день. Війна з використанням безпілотників також сповільнила прогрес.

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