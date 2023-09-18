Зеленский назвал два преимущества ВСУ над армией России

Президент Украины Владимир Зеленский уверен в победе страны. Он назвал преимущества ВСУ российской армией.

Об этом он сказал в интервью СBS.

"Его (врага – ред.) слабость – это советская система, это не такая коммуникационность, как наша. Его слабость – это большое недоверие всем своим военным, разведчикам и т.д. Они принимают решения позже. Да, они могут быть очень опасными, но они медленнее нас. Поэтому наше преимущество в мотивации, потому что это наш дом. И второе преимущество – мы намного быстрее. Поэтому нельзя терять время, потому что время – это наше оружие", — сказал он.

На вопрос о военных действиях зимой он заявил, что Украина не может терять время.

"Я постоянно говорю нашим всем партнерам — мы не можем терять время, забудьте о погоде и т.д. Там, где не можем ехать броневиком, давайте лететь. Где не можем лететь, давайте пускать дроны. Где не можем дроны, давайте что-то усиливать и пробовать, проводить специальные операции нашими ССОшниками или разведкой", — добавил он.

Ранее Зеленский заявил, что прогресс в контрнаступлении происходит медленно, но уверяет, что украинские войска продвигаются вперед. По его словам, линия фронта превратилась в артиллерийскую дуэль, где россияне и украинцы выпускают по 40 000 снарядов в день. Война с использованием беспилотников замедлила прогресс.

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