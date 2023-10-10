В Авдеевке обострение: к северу от города продолжаются тяжелые бои

Информации о потерпевших пока нет.

С утра вторника, 10 октября, российские оккупационные войска наносят массированные удары по Авдеевке Донецкой области. К северу от города продолжаются тяжелые бои.

Об этом "Суспільне Донбас" сообщил руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

"С 06:00 массированные обстрелы из танков, ствольной артиллерии и градов. Продолжаются тяжелые бои к северу от города", — рассказал он.

По его словам, о погибших и раненых среди мирных жителях информации нет.

Авдеевка 10 октября. / Фото: Facebook/Андрей Цаплиенко

Барабаш также сообщил, что во время обстрела 9 октября ранения средней тяжести получили двое мужчин 1977 года рождения и 1967 года рождения.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 10 октября, россияне атаковали 10 областей Украины. В частности, захватчики совершили 12 обстрелов по населенным пунктам Донецкой области. Применили для этого авиацию, "Грады", артиллерию и минометы, танк. Под огнем оказались Авдеевка, Торецк, Дачное, Дилиевка, Елизаветовка, Константиновка.

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