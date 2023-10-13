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НАТО на следующей неделе проведет масштабные ядерные учения

НАТО на следующей неделе проведет масштабные ядерные учения

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг / Фото: Associated Press

Учения будут проходить на фоне заявлений России о выходе из Договора о запрете ядерных испытаний.

Страны НАТО проведут масштабные ядерные учения на следующей неделе на фоне заявлений России о намерении выйти из глобального соглашения о запрещении ядерных испытаний.

Об этом информирует Радио Свобода.

Учения НАТО Steadfast Noon продолжаются около недели и проводятся ежегодно. Для проведения учений привлекаются истребители, способные нести ядерное оружие, но боевое оружие в учениях не используют.

"Это обычное учебное мероприятие, которое проходит ежегодно в октябре, – сказал генеральный секретарь Йенс Столтенберг. – В этом году тренировки будут проходить над Италией, Хорватией и Средиземным морем".

Напомним, ранее сообщалось, что пропагандистка Симоньян предложила устроить ядерный взрыв над Сибирью во зло Западу.

Кроме того, мы ранее информировали, что Министерство обороны США сообщило, что у Ирана достаточно ресурсов, чтобы создать ядерное оружие менее чем через две недели.

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